В Мюнхене продолжается мультиспортивный чемпионат Европы-2022, на котором сборная Украины по академической гребле завоевала три медали.

Сборная Украины завоевала три медали в академической гребле на мультиспортивном чемпионате Европы-2022.

Серебряным призером среди атлетов-паралимпийцев в заплыве одиночек в классе PR1 M1X стал Роман Полянский. В аналогичном заплыве среди женщин "бронзу" Украине принесла 21-летняя парагребщица Анна Шеремет.

Также бронзовые награды достались женской парной четверке в составе Екатерины Дудченко, Наталии Довгодько, Дарии Верхосмотр и Евгении Довгодько.

Отметим, что Мультиспортивный чемпионат Европы проходит только во второй раз в истории. Он завершится 21 августа.

Напомним, что в Риме продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта, на котором сборная Украины по артистическому плаванию завоевала третью золотую медаль.

Читайте также:

"И голый король услышит: Шах, Мат, Слава Украине!": Зеленский поздравил шахматисток с "золотом" Олимпиады

Украинские гольфистки впервые в истории завоевали "серебро" на престижном турнире в Венгрии

Выиграли самое большое количество медалей: сборная Украины по греко-римской борьбе триумфально выступила на Гран-При в Германии