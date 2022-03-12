Сборная Украины завоевала три медали в предпоследний день Паралимпиады-2022

Сборная Украины завоевала три медали в предпоследний день Паралимпиады-2022

В медальном зачете "сине-желтые" продолжают занимать второе место.

Сборная Украины сумела добыть три награды в восьмой соревновательный день на Паралимпийских играх-2022 в Пекине.

В предпоследний день соревнований, 12 марта, копилка нашей команды пополнилась одной золотой и двумя бронзовыми медалями.

Украинские параатлеты поднялись на пьедестал почета в лыжных гонках. В гонке на среднюю дистанцию свободным стилем (класс - стоя) "золото" завоевала Александра Кононова. В той же дисциплине Ирина Буй взяла "бронзу".

Еще одну бронзовую награду Украине принес Дмитрий Суярко в гонке на среднюю дистанцию (класс спортсменов с нарушением зрения).

Таким образом, теперь в активе украинских паралимпийцев 28 медалей: 10 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Украинская команда идет на втором месте в медальном зачете. Опережает украинцев только Китай - лидер медального зачета Игр в Пекине - 58 медалей (18-18-22).

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