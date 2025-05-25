Сборная Украины завоевала второе "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду

Ксения Бочек и Диана Карнафель / © Facebook Ukrainian Diving Federation

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Сборная Украины завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.

Ксения Бочек и Диана Карнафель стали чемпионками в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. За свое выступление украинки получили 276,84 балла.

"Серебро" выиграла Германия (265,95 балла), а "бронзу" завоевала Великобритания (264,90 балла).

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Для 16-летней Бочек и 18-летней Карнафель это было дебютное выступление на взрослом уровне.

Для Украины это вторая в истории победа именно в этой дисциплине на Евро по прыжкам в воду. В 1999 году "сине-желтые" также выбороли "золото".

Напомним, первую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду сборная Украины завоевала в смешанных командных соревнованиях.