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Сборная Украины завоевала второе "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду
Ксения Бочек и Диана Карнафель стали лучшими в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина.
Сборная Украины завоевала вторую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который проходит в турецкой Анталии.
Ксения Бочек и Диана Карнафель стали чемпионками в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. За свое выступление украинки получили 276,84 балла.
"Серебро" выиграла Германия (265,95 балла), а "бронзу" завоевала Великобритания (264,90 балла).
Для 16-летней Бочек и 18-летней Карнафель это было дебютное выступление на взрослом уровне.
Для Украины это вторая в истории победа именно в этой дисциплине на Евро по прыжкам в воду. В 1999 году "сине-желтые" также выбороли "золото".
Напомним, первую золотую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду сборная Украины завоевала в смешанных командных соревнованиях.