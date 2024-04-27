Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате Европы-2024 по спортивной гимнастике

Сборная Украины завоевала вторую медаль на чемпионате Европы 2024 года по спортивной гимнастике, который проходит в итальянском Римини. Назар Чепурный стал бронзовым призером в опорном прыжке.

21-летний украинец занял третье место с результатом 14,749 балла.

Чемпионом Европы в опорном прыжке стал британец Джейк Джерман (14,883 балла), а серебряную медаль завоевал Артур Давтян из Армении (14,850 балла).

Еще один украинец Игорь Радивилов стал четвертым, набрав 14,000 балла.

Для Чепурного это первая в карьере медаль на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике. Ранее он завоевал "бронзу" в опорном прыжке на чемпионате мира-2023.

Медаль Чепурного – вторая для Украины на Евро-2024 по спортивной гимнастике. Первую награду нашей стране принес Олег Верняев, который завоевал "серебро" в многоборье.

Мужской чемпионат Европы в Римини продлится до 28 апреля. А уже со 2 по 5 мая тут же состоится женское континентальное первенство по спортивной гимнастике.

Напомним, предыдущее Евро-2023 по спортивной гимнастике, где выступали мужчины и женщины, украинская сборная закончила с четырьмя наградами (одно "золото" и три "бронзы"), заняв пятое место в медальном зачете.

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