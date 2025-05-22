Сборная Украины завоевала "золото" чемпионата Европы-2025 по прыжкам в воду

Кирилл Болюх и Алексей Середа / © Associated Press

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Сборная Украины завоевала первую медаль на чемпионате Европы-2025 по прыжкам в воду, который стартовал в турецкой Анталии.

"Сине-желтые" выбороли "золото" в смешанных командных соревнованиях.

Чемпионами Европы в составе украинской команды стали Алексей Середа, Ксения Байло, Кирилл Болюх и София Лискун.

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Семь сборных, каждая из которых выставила по четыре спортсмена (двое мужчин и две женщины), соревновались в одиночных и синхронных прыжках с 3-метрового трамплина и 10-метровой вышки.

За свое выступление сборная Украины получила 407,20 балла, что стало лучшим результатом среди всех команд. "Серебро" выиграла Германия (400,60), а бронзовым призером стала Италия (360,40).

Для Украины это второе подряд "золото" чемпионатов Европы по прыжкам в воду в смешанных командных соревнованиях. На Евро-2023 "сине-желтые" также триумфовали в этом виде программы.