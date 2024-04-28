Сборная Украины завоевала "золото" в командном многоборье на ЧЕ-2024 по спортивной гимнастике

В борьбе за победу украинские гимнасты обошли британцев.

Сборная Украины выиграла "золото" в командном многоборье на чемпионате Европы 2024 года по спортивной гимнастике, который проходил в итальянском Римини.

Украинскую команду в этом виде программы представили Илья Ковтун, Олег Верняев, Назар Чепурный, Игорь Радивилов и Радомир Стельмах.

"Сине-желтые" набрали 255,762 балла и в борьбе за победу опередили Великобританию (255,429 балла), которая завоевала "серебро". Бронзовым призером стала Италия (252,560 балла).

Для сборной Украины это второе в истории "золото" на ЧЕ в командном многоборье. В 2020 году украинцы тоже стали чемпионами.

Таким образом, сборная Украины завершила выступления на мужском чемпионате Европы по спортивной гимнастике с пятью наградами. Ранее Олег Верняев завоевал "серебро" в многоборье, Назар Чепурный завоевал "бронзу" в опорном прыжке, а Илья Ковтун завоевал две золотые медали – на параллельных брусьях и упражнениях на перекладине.

К слову, уже со 2 по 5 мая в Римини состоится женское континентальное первенство по спортивной гимнастике.

Напомним, предыдущее Евро-2023 по спортивной гимнастике, где выступали мужчины и женщины, украинская сборная закончила с четырьмя наградами (одно "золото" и три "бронзы"), заняв пятое место в медальном зачете.

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