Сборная Украины завоевала "золото" в последний день Паралимпиады-2022 и обновила два медальных рекорда

Сборная Украины завоевала "золото" в последний день Паралимпиады-2022 и обновила два медальных рекорда

"Сине-желтые" триумфовали в лыжной эстафете.

Сборная Украины на мажорной ноте завершила выступления на Паралимпийских играх-2022 в Пекине. В последний день соревнований наши параатлеты одержали победу в открытой мужской эстафете.

Украинскую команду в гонке представляли Дмитрий Суярко (класс с нарушением зрения), Григорий Вовчинский (класс стоя), Василий Кравчук (класс сидя) и Анатолий Ковалевский (класс с нарушением зрения).

Финишировав со временем 28:05.3, "сине-желтые" опередили команды Франции (+25.1) и Норвегии (+35.7), также попавшие в тройку призеров.

Отметим, что украинская сборная была близка к подиуму и в смешанной эстафете, однако заняла четвертое место.

Украина завершила выступление на Играх-2022 с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Украинская команда финишировала на втором месте в итоговом медальном зачете Паралимпиады-2022. Впереди только Китай - 61 награда (18-20-23).

Таким образом паралимпийская сборная Украины обновила национальный рекорд по количеству выигранных наград на одной Паралимпиаде. А также обновила рекорд по добытым золотым наградам.

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