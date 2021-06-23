Сборная Украины ждет соперника в 1/8 финала Евро-2020: против кого могут сыграть "сине-желтые"

Сборная Украины ждет соперника в 1/8 финала Евро-2020: против кого могут сыграть "сине-желтые"

Подопечные Шевченко вышли в плей-офф с третьего места в группе.

Сборная Украины сыграет в плей-офф Евро-2020. Результаты последнего дня группового этапа позволили команде Андрея Шевченко с третьего места в квартете С квалифицироваться в 1/8 финала. Это историческое достижение для украинского футбола.

Кто будет соперником Украины в 1/8 финала

Кто же будет соперником нашей сборной в следующей стадии? На этот вопрос еще нет окончательного ответа, поскольку еще не сыграны матчи заключительного тура в группе F.

Существует два варианта для команды Шевченко.

Первый: Украина выходит на победителя группы E - команду Швеции.

Украина выходит на победителя группы E - команду Второй: наша сборная встретится с триумфатором квартета F, это может быть Франция, Германия или Португалия.

Отметим, что, скорее всего, "сине-желтые" сыграют именно со шведами. Однако есть небольшая вероятность, что соперником станет победитель группы F (Франция, Германия или Португалия). Это произойдет, если Франция разгромит португальцев, или Германия крупно проигрывает Венгрии. Тогда в плей-офф попадет третья команда группы B Финляндия, что и изменит соперника для Украины.

Когда и где Украина может сыграть матч 1/8 финала

Первый вариант: Швеция - Украина 29 июня (22:00) "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия).

29 июня (22:00) "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Второй вариант: Победитель группы F - Украина 28 июня (22:00) "Арена Националэ" в Бухаресте (Румыния)

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