Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022: что следует знать о жеребьевке

Сборная Украины ждет соперника в плей-офф отбора к ЧМ-2022: что следует знать о жеребьевке

Полуфинал стыковых матчей "сине-желтые" проведут в гостях.

В пятницу, 26 ноября, в Цюрихе состоится жеребьевка плей-офф европейской квалификации на Чемпионат мира-2022. В нем примут участие 12 сборных, претендующих на последние три путевки в финальную часть турнира.

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ТСН Проспорт знакомит читателей со всеми деталями церемонии жеребьевки, а также рассказывает, против кого может сыграть сборная Украины.

Кто участвует и какой формат плей-офф отбора к ЧМ-2022

В стыковых матчах сыграют 10 команд, занявших вторые места в своих отборочных группах на ЧМ-2022, а также две лучшие сборные среди победителей групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль или в плей-офф квалификации.

Согласно регламенту, шесть обладателей вторых мест с лучшими показателями по итогам группового этапа во время жеребьевки будут сеяными, остальные шесть команд - несеяными.

Сеяные : Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Несеяные : Турция, Польша, Северная Македония, Украина, Австрия, Чехия.

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Плей-офф состоит из полуфиналов и финалов, которые состоятся в формате одноматчевых противостояний. 12 команд будут разбиты на 3 пути по 4 команды. В полуфиналах шесть сеяных команд сыграют против шести несеяных. Все полуфиналы пройдут на поле сеяных команд, то есть Украина проведет свой матч на выезде.

Победители шести полуфинальных пар выйдут в финалы плей-офф, где в решающих матчах сразятся за три последние путевки на мировое первенство.

С кем может сыграть сборная Украины в стыковых матчах ЧМ-2022

По итогам группового раунда сборная Украины набрала наименьшее количество очков (12) среди всех вторых мест, поэтому оказалась в списке несеяных команд. В полуфинале плей-офф команда Александра Петракова сразится против одной из сеяных сборных за исключением России, поскольку УЕФА перед жеребьевкой разводит Украину и РФ.

Таким образом, возможные соперники украинской сборной в полуфинале: Португалия, Италия, Шотландия, Швеция и Уэльс.

Если наша сборная преодолеет полуфинал, то в финале сыграет с победителем другой пары. Для определения, представитель какой пары станет хозяином финала плей-офф, будет проведена отдельная жеребьевка.

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Когда и где смотреть жеребьевку плей-офф отбора к ЧМ-2022

На территории Украины жеребьевку стыковых матчей квалификации ЧМ-2022 покажет телеканал Футбол 2. Начало процедуры жеребьевки - в 18:00 по киевскому времени.

Когда состоятся стыковые матчи ЧМ-2022

Полуфиналы плей-офф отбора на ЧМ-2022 состоятся 24 марта 2022 года, а финалы - 29 марта 2022 года.

Когда состоится финальный турнир ЧМ-2022

Финальная стадия 22-го Чемпионата мира станет первой, которая состоится не в мае, июне или июле. Мундиаль примет Катар с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Жеребьевка финального турнира намечена на апрель 2022 года.

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