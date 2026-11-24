Сборная Сенегала по футболу / © Associated Press

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне (СAS) принял решение вернуть сборной Сенегала титул чемпиона Кубка африканских наций-2025.

Об этом сообщает издание The Guardian .

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Финальный матч Кубка Африки между Сенегалом и Марокко состоялся 18 января 2026 года и закончился победой сенегальцев (1:0) по итогам экстра-таймов.

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В конце основного времени финального поединка, при счете 0:0, разразился громкий скандал. На 90+8-й минуте рефери назначил очень спорный пенальти в ворота Сенегала. В знак протеста часть игроков сенегальской сборной покинула поле, но затем вернулась, чтобы доиграть матч.

Полузащитник марокканцев Браим Диас не реализовал пенальти, пробив паненкой по центру ворот, где остался стоять голкипер Сенегала. Следовательно, счет остался 0:0 и игра перешла в экстра-таймы, где Пап Гуйе забил победный гол для сенегальцев.

После завершения матча Федерация футбола Марокко подала апелляцию и Африканская конфедерация футбола (CAF) ее удовлетворила, признав, что поведение сенегальской команды является серьезным нарушением регламента.

Сенегалу засчитали техническое поражение со счетом 0:3, а Марокко — соответственно, победу. Сенегальцев лишили завоеванного трофея и отдали его марокканцам.

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Впрочем, Федерация футбола Сенегала оспорила скандальное решение в CAS, который теперь удовлетворил ее апелляцию. Таким образом, именно сенегальцы были официально признаны победителями турнира.

Для сборной Сенегала это вторая в истории победа на Кубке Африки и первая с 2021 года.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египта, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.

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