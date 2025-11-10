Сборной Украины не поможет: стало известно, на сколько выбыл Довбик из-за травмы

Артем Довбик / © facebook.com/officialasroma

Форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик не поможет сборной Украины в заключительных матчах группового этапа отбора на чемпионат мира-2026 против Франции и Исландии.

28-летний украинец травмировался в матче 11-го тура итальянской Серии А против "Удинезе" (2:0), который состоялся в воскресенье, 9 ноября.

Как сообщает журналист Николо Скира, медицинское обследование показало у Довбика повреждение сухожилия прямой мышцы левого бедра. Ожидается, что на восстановление Артему понадобится около 40 дней

Отметим, что Довбик вошел в состав сборной Украины на матчи против Франции и Исландии. После того, как стало известно о его травме, в национальную команду довызвали вингера киевского "Динамо" Назара Волошина.

Ранее сообщалось, что в составе сборной Украины произошли еще два изменения: травмированных Арсения Батагова и Владимира Бражко заменили Тарас Михавко и Егор Назарина.

Матч Франция – Украина состоится 13 ноября (21:45 по киевскому времени) на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. Поединок Украина – Исландия запланирован 16 ноября (19:00 по киевскому времени) на стадионе "Легия" в Варшаве.

После четырех туров туров сборная Украины (7 очков) занимает второе место в своей группе отбора на ЧМ-2026. Лидирует с 10 баллами Франция, на третьей позиции идет Исландия (4 пункта), замыкает квартет Азербайджан (1 очко).

Турнирная таблица группы D отбора на ЧМ-2026 / © flashscore.ua

Победитель квартета получит прямую путевку на ЧМ-2026. Сборная, которая финиширует второй, попытается отобраться на планетарное первенство через плей-офф.

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде. Это будет первый Мундиаль, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

