Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ играть с россиянами

Сборной Украины по водному поло засчитали техническое поражение за отказ сыграть с "нейтральными" россиянами на Кубке мира во втором дивизионе, который проходит на Мальте.

Об этом сообщается на официальном сайте соревнований, где в протоколе матча зафиксирован финальный счет игры — поражение Украины со счетом 0:5.

В понедельник, 13 апреля, сборная Украины по водному поло должна была сыграть против команды нейтральных спортсменов с российскими паспортами (Neutral Athletes B) в матче за 7-е место, но "сине-желтые" отказались выходить на матч.

Экс-капитан сборной Украины по водному поло Александр Дядюра, который сейчас является представителем Федерации водного поло Украины, прокомментировал принципиальную позицию нашей команды.

"Когда мы ехали, нам пришел бюллетень от организаторов, в котором была так называемая "нейтральная" страна. Мы уже понимали, что там будут эти спортсмены, к сожалению. До последнего думали, что не будем с ними играть. Организаторы пытались нас разводить, и наша команда нигде не виделась с теми спортсменами. Но так сложилось, что по турнирной сетке мы выпали именно на эту команду.

Дискуссии, играть ли с "нейтральными" россиянами, не было. У нас четкая позиция федерации и президента федерации еще до того, как мы туда поехали: если так произойдет, что мы попадем на эту команду, то не выходим на матч", — сказал Дядюра в комментарии Суспільне Спорт.

Если бы матч состоялся, это была бы первая встреча сборной Украины с россиянами в командных видах спорта с момента полномасштабного вторжения.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри вернулся в ринг и уверенно одолел россиянина.