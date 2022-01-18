Сборной звездного футболиста, едва не умершего во время матча Евро-2020, вручили сразу две награды ФИФА

Сборной звездного футболиста, едва не умершего во время матча Евро-2020, вручили сразу две награды ФИФА

Национальная команда Дании и ее медицинский штаб получили приз фейр-плей.

В понедельник, 17 января , в Цюрихе состоялась церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2021 .

Сборной Дании и медицинскому штабу, спасшему Кристиана Эриксена на Евро-2020, вручена награда FIFA Fair Play Award.

Также организация решила наградить болельщиков сборных Дании и Финляндии за дружескую поддержку футболиста и вручить им награду FIFA Fan Award.

Напомним, что 12 июня полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия. Он упал на газон на 43-й минуте матча и не шевелился.

На поле появились врачи, чтобы оказать игроку экстренную помощь. Они делали Эриксену дефибрилляцию сердца, пока партнеры закрывали пострадавшего от камер. Игрок был доставлен в больницу, где его состояние стабилизировалось.

Несмотря на страшный инцидент, УЕФА принял решение доиграть встречу в тот же день. Поединок завершился сенсационно – команда Финляндии победила Данию в своем дебютном матче в истории чемпионатов Европы.

Позже врач сборной Дании Мортен Боэсен рассказал о состоянии Эриксена, а в Сети появилось видео с футболистом из больницы.

15 июня Эриксен впервые вышел на связь. Он опубликовал в Instagram селфи из больничной палаты и сообщил, что с его здоровьем сейчас все хорошо.

17 июня Датский футбольный союз сообщил, что Эриксену установят кардиостимулятор для стабильного сердечного ритма. Он должен снизить риск для здоровья футболиста в будущем.

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