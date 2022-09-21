Сборную Беларуси допустили к жеребьевке отбора на Евро-2024: может ли она сыграть с Украиной

Несмотря на полномасштабную войну, которую Россия при содействии Беларуси ведет против Украины, УЕФА не отстранил белорусскую сборную от участия в континентальном первенстве.
Во вторник, 20 сентября, УЕФА обнародовал формат жеребьевки квалификации на Евро-2024. В отборе на континентальное первенство примут участие 53 команды, среди них есть и сборная Беларуси.
Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Так что приспешница страны-оккупанта сможет посоревноваться за выход на Чемпионат Европы. Правда, есть важный нюанс: сборные Украины и Беларуси будут разведены во время жеребьевки. Следовательно, они не встретятся между собой в квалификации турнира.
Ранее сообщалось, что сборную России не допустили к жеребьевке Евро-2024.
- Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 состоится в воскресенье, 9 октября, во Франкфурте.
- Евро-2024 состоится в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. В финальной части турнира примут участие 24 сборных.
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