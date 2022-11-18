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Сборную Польши на ЧМ-2022 в Катар сопровождали истребители F-16 (видео)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сборную Польши на ЧМ-2022 в Катар сопровождали истребители F-16 (видео)

Фото: Мариуш Блащак

Очевидно, что такие меры безопасности решили применить на фоне беспокойства о воздушной безопасности.

Сборная Польши чартерным авиарейсом отправилась на стартующий 20 ноября в Катаре Чемпионат мира-2022. Самолет с футболистами в авиапространстве Польши сопровождали военные истребители F-16.

Об этом сообщил полский министр обороны и вице-премьер Мариуш Блащак.

Скорее всего, что такие меры безопасности решили применить на фоне беспокойства о воздушной безопасности после падения ракеты у украинской границы.

Сборная отправлялась из военного аэропорта в Варшаве, поэтому не смогла попрощаться с болельщиками и журналистами.

На видео, появившемся в Сети, можно увидеть, как один из пилотов жестами пытался поддержать игроков.

Истребители F-16 – это бомбардировочные самолеты четвертого поколения. Их, в частности, Украина просит от своих западных партнеров по борьбе с Россией, однако пока безуспешно.

Сборная Польши сыграет на Чемпионате мира в группе "С" с Мексикой, Саудовской Аравией и Аргентиной. Дебютный матч запланирован на 22 ноября.

Падение ракеты в Польше

Напомним, что вечером, 15 ноября, российская ракета упала в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы. В результате атаки погибли два человека.

Первоначально в заявлении польского МИД говорилось, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Впоследствии президент страны Анджей Дуда на брифинге заявил, что нет четких доказательств того, кто запустил ракету.

Президент США Джо Байден сказал журналистам, что по начальной информации ракета была запущена не с территории РФ.

Сначала президент Владимир Зеленский уверял, что в Польше упала и взорвалась российская ракета и предоставил доказательства этому. Однако сегодня он заявил, что пока никто точно не знает, чья ракета упала в Польше.

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Дата публикации
Просмотры
579
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