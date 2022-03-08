Сборную России и все клубы страны-оккупанта удалили из игр FIFA

Сборную России и все клубы страны-оккупанта удалили из игр FIFA

Очередные санкции в знак осуждения вторжения в Украину.

Компания EA SPORTS сообщила об удалении сборной России и всех российских клубов из видеоигр FIFA.

Ранее разработчики выразили поддержку украинцам, продолжающим защищать свою землю от российских захватчиков.

Отметим, что изменения касаются режимов Ultimate Team и Ultimate Draft. Оттуда убрали игроков из российских клубов, наборы, стадионы, предметы оформления и национальную команду.

"EA SPORTS выражает солидарность с украинским народом и, как и множество людей и организаций в мире футбола, призывает к миру и окончанию вторжения в Украину. В русле решений наших партнеров в ФИФА и УЕФА, EA SPORTS начала процесс удаления сборной России и всех российских клубов из игр EA SPORTS FIFA, в том числе с FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online", - говорится в заявлении организации.

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