Сборную России не допустили к чемпионату мира-2026 по хоккею

Команда государства-агрессора продолжает быть отстранена от международных соревнований.

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в чемпионате мира-2026.

О соответствующем решении сообщила федерация хоккея государства-агрессора.

3 и 4 февраля состоялось заседание IIHF, на котором было принято решение продолжить дисквалификации сборных России и Беларуси всех возрастных категорий из-за войны в Украине.

Поскольку отстранение России и Беларуси рассчитано как минимум до конца 2026 года, то сборные из этих стран не будут допущены к чемпионатам мира 2025 и 2026 годов.

Также отмечается, что вопрос участия российской хоккейной сборной на Олимпиаде-2026 будет рассмотрен отдельно Международным олимпийским комитетом (МОК).

Российские хоккеисты пропускают чемпионаты мира с 2022 года в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину.

ЧМ-2025 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 9 по 25 мая в Швеции и Дании. Планетарное первенство 2026 года будут принимать швейцарские города Цюрих и Фрибург.

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