Сборную страны-агрессора официально дисквалифицировали из плей-офф отбора на ЧМ-2022

Сборную страны-агрессора официально дисквалифицировали из плей-офф отбора на ЧМ-2022

ФИФА засчитала техническое поражение россиянам.

ФИФА утвердила изменения в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Организация решила не искать Польши нового соперника в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу после отстранения России.

Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Таким образом, польская сборная сразу выходит в финал, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.

Напомним, что ФИФА также перенесла матч полуфинала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Украины и Шотландией.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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