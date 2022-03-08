Сборную страны-агрессора официально дисквалифицировали из плей-офф отбора на ЧМ-2022

ФИФА засчитала техническое поражение россиянам.
ФИФА утвердила изменения в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022. Организация решила не искать Польши нового соперника в полуфинале плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу после отстранения России.
Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.
Таким образом, польская сборная сразу выходит в финал, в котором 29 марта сыграет с победителем пары Швеция – Чехия.
Напомним, что ФИФА также перенесла матч полуфинала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 по футболу между сборными Украины и Шотландией.
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