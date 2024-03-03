Сборную Украины сняли как круговую со смешанной эстафеты на Кубке мира по биатлону в Холменколлене

Украинцев впервые сняли как круговых в истории смешанных эстафет Кубка мира по биатлону.

В воскресенье, 3 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене завершился классической смешанной эстафетой.

Украинскую сборную в этой гонке должны были представить Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Однако финишировать нашей команде не удалось. Уже на втором этапе "сине-желтых" сняли как круговых. Кривонос заработала три штрафных круга и позволила лидеру гонки из сборной Франции опередить Украину на круг.

Таким образом, до мужской части эстафеты украинская сборная даже не добралась. Отметим, что украинцев впервые сняли в качестве круговых в истории смешанных эстафет Кубка мира.

Выиграла смешанную эстафету Франция. Второй стала Швеция, а замкнула тройку призеров Норвегия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты смешанной эстафеты в Холменколлене

1. Франция (0+6) 1:03:48.6

2. Швеция (0+8) +32.2

3. Норвегия (1+10)+35.9

4. Италия (2+9) +46.4

5. Германия (0+10) +59.4

6. Словения (1+9) +2:40.1

Следующий, восьмой этап Кубка мира по биатлону будет принимать 8 – 10 марта Солт-Лейк-Сити (США), а завершится текущая кампания 14 – 17 марта этапом в канадском Кенморе.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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