Сборную Украины ждет плей-офф: определились четвертьфинальные пары Евро-2026 по футзалу
"Сине-желтые" узнали потенциальный путь к финалу.
В четверг, 29 января, завершился групповой этап Евро-2026 по футзалу. По его итогам определились четвертьфинальные пары турнира.
На групповом этапе сборная Украины (6 очков) заняла второе место в квартете B. "Сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1) и обыграли Чехию (5:3).
В четвертьфинале подопечные Александра Косенко сыграют с Францией, которая стала победителем группы A. Матч Франция – Украина состоится в субботу, 31 января. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Победитель поединка между Украиной и Францией в полуфинале будет противостоять триумфатору четвертьфинала, в котором действующие чемпионы Европы португальцы сойдутся с бельгийцами.
Четвертьфинальные пары Евро-2026 по футзалу
Франция – Украина
Армения – Хорватия
Португалия – Бельгия
Испания – Италия
Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.