Сборную Великобритании лишили "серебра" Олимпиады-2020 в эстафете из-за допинга у бегуна

У одного из эстафетной четверки обнаружили запрещенные препараты.

Британский спринтер Чиджинда Уджа дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. Он подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, но проиграл дело и не смог избежать санкций, сообщается в решении CAS.

Спортсмен был дисквалифицирован, его результаты на Олимпиаде-2020 в Токио были аннулированы. Таким образом, он и его партнеры по эстафете 4х100 метров Жарнел Хьюз, Ричард Килти и Нетаниэл Митчелл-Блейк потеряли серебряную медаль Олимпиады. Для всех четырёх это была дебютная олимпийская награда.

В организме спортсмена во время Олимпиады были обнаружены селективные модуляторы рецепторов андрогенов остарин и S-23. Остарин используется для лечения мышечной атрофии, а S-23 (масторин) – контрацептив. Оба лекарства запрещены в спорте. Сам Уджа утверждал, что никогда не принимал допинг сознательно.

После просмотра результатов на первом месте осталась сборная Италии. Второй стала сборная Канады, третьей – сборная Китая.

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