Сборные РФ и Беларуси отстранили от участия в шахматных турнирах

Сборные РФ и Беларуси отстранили от участия в шахматных турнирах

Также страну-агрессора лишили права на проведение шахматной Олимпиады.

Международная федерация шахмат (FIDE) отстранила сборные РФ и Беларуси от участия в турнирах под эгидой организации.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Решение было принято на основе рекомендаций Международного олимпийского комитета.

В то же время шахматисты из обеих стран смогут участвовать в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ.

"Я считаю, что решение ФИДЕ взвешеное и справедливо. Мы придерживаемся рекомендаций МОК и приостанавливаем участие всех российских и белорусских команд во всех официальных мероприятиях ФИДЕ.

Однако, мы считаем, что игроков из этих стран нельзя лишать возможности играть в индивидуальных соревнованиях, даже если им придется это делать под флагом ФИДЕ. Роль ФИДЕ - строить мосты, объединять и помогать миру становиться лучше. Спорт, и шахматы в частности, всегда были и являются отличным инструментом для этого", - заявил гендиректор FIDE Эмиль Сутовский.

Накануне ФИДЕ отобрало у России право на проведение Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Новой хозяйкой турнира стала Индия.

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