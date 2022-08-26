Сборные Украины U-18 пробились в плей-офф чемпионата мира по баскетболу 3х3

В венгерском Дебрецене проходит чемпионат мира 3х3, на котором успешно выступают юниорские мужская и женская сборные Украины.

Мужская и женская сборные Украины U-18 пробились в четвертьфинал чемпионата мира по баскетболу 3х3.

Мужская команда в третьем для себя матче на турнире уступили Литве, которая в итоге выиграла группу 16:21, но затем обыграли Бахрейн 22:12.

Женской команде было посложнее, ведь им пришлось играть с прямыми конкурентками за выход из группы. Сначала "сине-желтые" одержали непростую победу над Монголией (19:18), а в матче за первое место дальше бой, но уступили США (12:21).

В 1/4 финала украинцы сыграют против Латвии, а украинки встретятся со сборной Франции. Четвертьфинальные матчи состоятся в субботу, 27 августа.

Напомним, что сборная Украины по баскетболу потерпела досадное поражение от Италии в квалификации к Чемпионату мира-2023.

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