Сборным Украины официально запретили соревноваться на турнирах с участием спортсменов из стран-агрессоров

Запрет касается всех представителей национальных сборных Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

Министерство молодежи и спорта Украины запретило национальным сборным нашей страны участвовать в международных соревнованиях с участием спортсменов из РФ и Беларуси.

Соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта опубликован на официальном сайте ведомства.

Решение касается всех представителей официальных делегаций национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским и паралимпийским видам спорта.

"Запретить официальным делегациям национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью (далее – официальная делегация) участвовать в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации и/или Республики Беларусь", – говорится в приказе.

В случае выявления фактов нарушения приказа будет рассматриваться вопрос о лишении спортивной федерации статуса национальной.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) осудил решение Кабмина запретить украинским спортсменам выступать на соревнованиях с россиянами и белорусами.

Напомним, 28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессорок.

В ответ Правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать атлеты из России и Беларуси. Решение Кабмина распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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