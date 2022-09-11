Сбросил "Шахтер" с вершины: "Колос" минимально одолел "Металлист" и возглавил турнирную таблицу УПЛ

В воскресенье, 11 сентября, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Колос" принимал харьковский "Металлист".

"Колос" в домашнем матче УПЛ минимально одолел харьковский "Металлист" – 1:0 .

В первом тайме команды не забивали, а во второй половине противостояния Сергей Мякушко вырвал победу для хозяев.

Впоследствии гости остались в меньшинстве — красное получил Александр Каплиенко.

"Колос" имеет в активе 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист" с 7 очками занимает 6-ю позицию.

В следующем туре "Колос" сыграет против "Металлиста 1925", а "Металлист" встретится с "Шахтером".

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