Сбросила даже трусики: российская красавица из ММА полностью обнажилась на взвешивании (видео)

Сбросила даже трусики: российская красавица из ММА полностью обнажилась на взвешивании (видео)

Диана Авсарагова прибегла к небольшим хитростям, чтобы уложиться в вес.

Российская девушка-боец смешанных единоборств (MMA) Диана Авсарагова стала участницей необычной процедуры взвешивания накануне своего боя с американкой Габриэллой Гулфин на турнире Bellator 262.

22-летняя россиянка не сумела с первой попытки уложиться в лимит весовой категории до 56,7 кг, но нашла выход из ситуации. Диана решила взвеситься абсолютно голой. Спортсменка в самом полотенце встала на весы, после чего сбросила его, пока помощники прятали ее тело за ширмой.

Этот трюк принес результат и спортсменка наконец-то сделала вес. Видео инцидента на взвешивании попало в Сеть.

Отметим, что для россиянки это будет второй бой в Bellator. Она дебютировала в престижном промоушене победой над американкой Тарой Графф, нокаутировав соперницу за 29 секунд.

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

instagram.com/pantero_57_

Всего на счету Авсараговой три победы в трех поединках в смешанных единоборствах.

У ее будущей соперницы - две победы и два поражения.

Ранее ТСН Проспорт писал, что пышногрудая боксера разделась до нижнего белья на церемонии взвешивания.

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