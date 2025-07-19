СБУ обратилась к Усику в день боя с Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира

Александр Усик / © Associated Press

Реклама

Служба безопасности Украины (СБУ) обратилась к чемпиону мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александру Усику в день боя-реванша с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

В официальном Telegram-канале СБУ было опубликовано совместное фото Усика с главой Службы безопасности Украины Василием Малюком и добавлен текст в поддержку украинского боксера перед поединком с британцем.

"Вся Украина сегодня с тобой, чемпион! Александр, сегодня в ринге ты не просто боец, а пример для всей Украины, которая так же никогда не сдается.

Реклама

Рядом с тобой будут биться миллионы сердец. Тех, кто находится в окопах, проводит спецоперации, спасает раненых в больницах, помогает фронту, работая в тылу.

В очередной раз продемонстрируй всему миру, что такое украинский характер, дисциплина, мастерство и точность. Мы верим в тебя. И знаем: победа будет за тобой", – говорится в посте.

Василий Малюк и Александр Усик / © СБУ

Реванш Усик – Дюбуа состоится в субботу, 19 июля, на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Вечер бокса на "Уэмбли" стартует в 19:00 по киевскому времени. Зрители увидят поединки андеркарда, после чего состоится главный бой между Усиком и Дюбуа, который начнется около 23:30.

Реклама

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция боя Усик – Дюбуа.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

Реклама

Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа назвал самую большую мечту в своей жизни. Также Александр рассказал, как его семья переживает войну в Украине.