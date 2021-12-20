Считали восходящей звездой: в возрасте 27 лет загадочно скончался американский боец UFC

Свой последний бой он провел в конце октября.

В возрасте 27 лет загадочно умер американский боец UFC Джордан Янг.

Об этом сообщает MMAJunkie.

Трагическое известие поступило в воскресенье, 19 декабря. Причины смерти 27-летнего спортсмена не сообщаются. Факт смерти подтвердил тренер бойца Дерик Сантос.

"Я тихо вышел из раздевалки, нашел темную комнату и заплакал. Не мог поверить в это, слышал его голос в своей голове. Стоял удивленный, прежде чем мне пришлось собраться, чтобы выполнить работу. Я полюбил Джордана.

Лишь несколько недель назад мы с ним говорили о том, какой крутой будет 2022-й и он хотел как можно быстрее вернуться к тренировкам, залечив небольшую травму. Он был на позитиве, и я был искренне за него рад. Мы вместе с надеждой смотрели в будущее после его великой победы в последнем поединке", — сказал Сантос.

Отметим, что последний бой Янг провел 28 октября, когда эффектно нокаутировал россиянина Омара Ахмедова на турнире PFL. Американец правым апперкотом в голову опрокинул россиянина на канвас в третьем раунде. Добивания не понадобилось, потому что рефери дал отмашку. Это было его второе выступление в PFL, а до этого Джордан провел семь поединков в Bellator, выиграв шесть из них.

Джордан Янг за свою карьеру успел одержать 12 побед в смешанных единоборствах, одна из побед была одержана нокаутом. На его счету также два поражения.

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