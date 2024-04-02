Считался пропавшим без вести: в боях с российскими оккупантами погиб украинский гандболист

Сергей Чуприна отдал свою жизнь ради родины.

На войне против российских захватчиков погиб бывший украинский гандболист Сергей Чуприна.

Трагическое известие сообщила Федерация гандбола Украины.

С конца июля 2023 года 43-летний Чуприн считался пропавшим без вести. Лишь в конце марта 2024 года стало точно известно о его смерти.

"Долгих 8 месяцев семья и друзья надеялись, что Сергей Чуприна жив. Но, к сожалению, в конце марта 2024-го пришло неутешительное известие: 26 июля 2023 года в боях за Роботино 43-летний винницкий гандболист погиб...", – говорится в посте.

Чуприна был вице-чемпионом первой лиги Украины по гандболу, победителем Универсиады среди сборных команд высших учебных заведений Винницкой области и капитаном сборной команды своего региона.

После завершения игровой карьеры Сергей делал весомый вклад в популяризацию гандбола – помогал организовывать соревнования разного уровня.

Прощание с павшим воином состоялось в понедельник, 1 апреля, в Виннице.

Ранее сообщалось, что на войне против России погиб чемпион Украины и призер юношеского чемпионата Европы по гребле Дмитрий Губанов.

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