"Считаю это немыслимым": Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России

"Считаю это немыслимым": Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России

Политик не согласен с позицией УЕФА.

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Причиной, которая может вызвать это решение, являются последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.

"Я считаю немыслимым, что главные международные футбольные турниры можно проводить в России после вторжения в суверенное государство", — цитирует Джонсона Sky News.

Ранее сообщалось, что на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант переноса финала из России.

Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".

Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.

Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.

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