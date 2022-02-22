"Считаю это немыслимым": Джонсон заявил, что финал Лиги чемпионов нельзя проводить в России

Политик не согласен с позицией УЕФА.
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон выступил против проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
Причиной, которая может вызвать это решение, являются последние события, связанные с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину. В понедельник, 21 февраля, президент страны-агрессорки Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и ЛДНР.
"Я считаю немыслимым, что главные международные футбольные турниры можно проводить в России после вторжения в суверенное государство", — цитирует Джонсона Sky News.
Ранее сообщалось, что на фоне последних событий решающий матч европейского турнира может состояться на лондонском "Уэмбли", однако представители УЕФА опровергли вариант переноса финала из России.
- Финал Лиги чемпионов 2021/2022 запланирован на 28 мая в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене".
- Первые матчи 1/8 финала состоятся 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные игры — 8, 9, 15 и 16 марта.
- Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов запланирована на 18 марта в швейцарском Ньоне.
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