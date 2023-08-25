"Считаю себя андердогом": Усик сделал неожиданное заявление перед боем с Дюбуа

Украинец не согласен со статусом фаворита в поединке против британского претендента.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик прокомментировал грядущий бой против британца Даниэля Дюбуа.

Несмотря на прогнозы букмекеров, которые называют украинского боксера абсолютным фаворитом поединка, Усик заявил, что не согласен с их мнением.

По словам Александра, он считает себя андердогом в бою с британским претендентом, что придает ему мотивацию.

"Конечно, Дюбуа – опасный соперник. Он молод, это возможность для Даниэля. Я не думаю: "Эй, это молодой парень, а я чемпион мира". Нет, в каждом своем тренировочном лагере я готовлюсь на 100%, даже не на 100, а на 200, 300%.

Я не думаю, что это легкий бой. Нет, он нелегкий. Я считаю себя андердогом. Для меня это мотивация. Когда я бегу на гору, думаю, что могу это сделать. Это каждый раз мотивирует меня, когда я плаваю в бассейне, работаю с мешком и провожу спарринги", – сказал Усик в комментарии talkSPORT Boxing.

Поединок Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять все чемпионские пояса, которыми владеет украинец.

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В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 25-летнего Дюбуа 19 побед (18 – нокаутом) и единственное поражение в ноябре 2020 года от своего соотечественника Джо Джойса.

Ранее сообщалось, что Усик "выиграл" у Дюбуа дуэль взглядов перед чемпионским боем. На пресс-конференции Александр получил подарок от воинов ВСУ.

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