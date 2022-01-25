"Считают нас своими рабами": украинский футболист высказался о работе в Польше

По словам игрока, поляки считают украинцев рабами.

Бывший футболист киевского "Динамо", "Вереса" и "Миная" Олег Маик вспомнил, что его больше всего удивило во время пребывания в Польше.

Об этом сообщает Fanday.

Маик некоторое время выступал за клубы из третьего дивизиона Польши Дрвенцу и Котвицу. По его словам, в Польше "не очень хорошее отношение к украинцам".

"Больше всего в Польше удивило отношение поляков к украинцам. Они считают нас своими рабами. У меня был случай в Дрвенце, когда я забил гол и после матча ко мне подходит вице-президент и говорит: "Мы не очень тобой довольны". Это очень комично смотрелось. Что я еще должен делать, если я забил гол? Может, они хотели, чтобы я по три-четыре забивал", — рассказал игрок.

Олег Маик — 27-летний центральный нападающий, который уже закончил с футболом из-за травм. Он успел поиграть за вторую команду киевского "Динамо", "Черкасский Днепр", "Верес", ПФК "Львов" и "Минай".

Ранее сообщалось, что греческий клуб посвятил победу украинскому футболисту и еще двум игрокам - всех постигла трагедия.

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