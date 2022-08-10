Считают "неонацистами", участвующими в "Азове": фанаты испанского клуба будут бойкотировать матч с "Металлистом"

Так, причиной этого решения со стороны фанатов коллектива из Ла-Коруньи является то, что они считают болельщиков украинского клуба "неонацистами", которые входят в батальон "Азов".

Соответствующее заявление опубликовано на NOS Diario.

"Мы сожалеем о положении гражданского населения, которому пришлось покинуть свою землю, но считаем, что эта партия придерживается той же политической линии, которую мы уже видели в институтах", — говорится в сообщении фанатов "Депортиво".

Они намекают на "очень выборочную солидарность, игнорирующую жертвы других частей планеты и поддерживающую неонацистские режимы, за спинами которых с 2014 года происходят массовые убийства".

Кроме того, испанским ультрас не нравится, что собранные средства будут направлены в Галисийскую ассоциацию помощи Украине, которая "в последние недели добивалась цензуры музыкальных выступлений в Ла-Коруньи". По их мнению, деньги лучше было направить галисийским городам, пострадавшим от лесных пожаров.

Встреча между "Депортиво" и "Металлистом" состоится 13 августа на стадионе "Риасор" в рамках турнира Терезы Эрреры;

Трофей Терезы Эрреры – ежегодный товарищеский турнир по футболу, который проводится с 1946 года в испанском городе Ла-Корунья. Матчи турнира проходят на "Риасоре" во второй половине августа, а постоянными хозяевами соревнования являются "Депортиво".

Добавим, что ранее подобная участь постигла украинского футболиста – Романа Зозулю. Тогда в феврале 2017 года, когда Роман на правах аренды играл за Райо Вальекано, фанаты клуба обозвали его нацистом и приписывали связи с ультраправыми организациями в Украине. Тогда футболист был вынужден вернуться в "Бетис", которому он и принадлежал. В 2020-м матч между "Райо Вальекано" и командой Зозули "Альбасете" был приостановлен. Ультрас "Райо Вальекано" с трибун называли его "нацистом". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.