Сдали нервы: Фьюри толкнул Усика во время финальной битвы взглядов (видео)

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри провели финальную дуэль взглядов перед боем за звание абсолютного чемпиона мира.

Долгой битвы взглядов не получилось. Британец сразу же агрессивно пошел на украинца, боксеры пободались лбами, после чего "Цыганский король" уже руками оттолкнул Александра.

Усик – Фьюри: видео финальной битвы взглядов

Отметим, что перед этим Усик и Фьюри показали вес. На церемонию взвешивания Александр прибыл в вышиванке с портретом военного ВСУ Александра Мациевского, которого россияне демонстративно расстреляли на камеру после слов "Слава Украине".

Когда бой Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок Усик – Фьюри состоится 18 мая в саудовском Эр-Рияде. Сначала бой был запланирован на 17 февраля, однако из-за травмы, которую британец получил во время одного из спаррингов, его перенесли на другую дату.

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Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

Ранее сообщалось, что легендарный Майк Тайсон сделал прогноз на бой Усик – Фьюри за звание "абсолюта".

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