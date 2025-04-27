Сдали нервы: звезда "Реала" чуть не набросился на арбитра во время финала Кубка Испании (видео)

Антонио Рюдигер в матче с "Барселоной" / © Associated Press

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В конце финального матча Кубка Испании по футболу между "Барселоной" и "Реалом" произошел скандальный эпизод с участием защитника мадридцев Антонио Рюдигера.

32-летний немец не справился со своими эмоциями и получил прямую красную карточку в компенсированное ко второму экстра-тайму время.

Рюдигера, которого заменили на 111-й минуте, за пределами поля разозлило то, что главный арбитр Рикардо де Бургос Бенгоечеа остановил атаку "Реала" из-за отмашки Килиана Мбаппе от Эрика Гарсии.

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Антонио вскочил со скамейки для запасных и бросил в судью какой-то предмет. Издание Marca утверждает, что это был кусок льда. Членам тренерского штаба "сливочных" пришлось сдерживать Рюдигера, который пытался прорваться на поле к рефери.

За такое поведение Рюдигеру грозит длительная дисквалификация. Защитника могут отстранить на срок от четырех до 12 матчей.

Отметим, что удаление за неспортивное поведение также получили еще два игрока мадридского клуба – Джуд Беллингем и Лукас Васкес.

"Барселона" в экстра-таймах одолела "Реал" (3:2) и стала обладателем Кубка Испании.

Для "Барселоны" это 32-й в истории триумф в Кубке Короля. Каталонский клуб является абсолютным рекордсменом по этому показателю. "Реал" выигрывал Кубок Испании 20 раз.

Ранее сообщалось, что перед Эль Классико в финале Кубка Испании разгорелся громкий скандал.