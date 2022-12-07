"Сделаем это ради бокса": Усик показал промо поединка за "абсолюта" (видео)

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик показал промо возможного поединка за "абсолюту" супертяжелого веса против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале украинца.

В ролике собраны яркие моменты предыдущих сражений будущих оппонентов, а также их встреча на ринге в субботу, 3 декабря. В конце видео появляется надпись: "Сделаем это ради бокса".

Напомним, после своей победы над Дереком Чисорой Фьюри вызывающе вызвал украинца на бой. Александр подошел ближе к рингу и будущие соперники провели дуэль взглядов.

Ожидается, что поединок состоится в начале 2023 года. Стороны пока не подписали контракт на бой, поэтому он не утвержден официально.

В активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В ночь на 21 августа 2022 года Александр победил британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring .

британца Энтони Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный . В послужном списке 34-летнего Фьюри 33 победы (24 – нокаутом) и одна ничья.

Читайте также:

Фаворит букмекеров и вероятная дата: что известно о бое за "абсолюта" Усик – Фьюри

"Имеет фантастическую карьеру": Фьюри сделал неожиданный комплимент Усику

Назвал Усика "кроликом" и пообещал съесть: Фьюри озвучил дату возможного боя за звание "абсолюта"