"Сделаем хорошую украинскую команду": в "Шахтере" ждут возвращения Ракицкого

Дарио Срна рассказал, какие игроки присоединятся к команде.

"Шахтер" ожидает прибытия в свое расположение бывшего защитника Ярослава Ракицкого.

Об этом сообщил директор по футболу донецкого клуба Дарио Срна.

"Некоторые легионеры уже подписали контракты, некоторые сказали, что не приедут, я к этому отношусь нормально. Они многое сделали для Шахтера, кто-то больше, кто-то меньше, в конце-концов, это их решение и я его уважаю. Может и не согласен с им, но должен уважать"

Думаю, что Марлон будет, возможно, Соломон, Фернандо, ждем нашего бывшего футболиста и легенду Шахтера Ярослава Ракицкого, чтобы он с нами играл. Поэтому сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину", – сообщил Срна в комментарии Футбол NEWS.

Ракицкий перешел в "Зенит" в январе 2019 после 10 лет выступлений за первую команду "Шахтера". В составе "горняков" он провел более 300 матчей. После начала полномасштабного вторжения РФ Ярослав расторг контракт с клубом из России.

Сегодня Шахтер проведет первый матч в рамках своего благотворительного турне. Поединок с Олимпиакосом стартует в 20.00.

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