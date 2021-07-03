"Сделаем все, что в наших силах": Довбик перед матчем со сборной Англии

"Сделаем все, что в наших силах": Довбик перед матчем со сборной Англии

Сегодня вечером сборная Украины сыграет с англичанами в четвертьфинале Евро-2020.

Нападниз сборной Украины по футболу Артем Довбик, который забил решающий гол в ворота Швеции, назвал англичан сильнейшей сборной мира.

Такое мнение форвард выразил в комментарии сайту УЕФА, пишет football.ua.

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"Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки с лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы. Сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Мы сделаем все, что в наших силах", — сказал Довбик.

По его словам, после поединка со Швецией лишь со временем "начал понимать, что произошло". Впрочем, уже на следующий день проснулся и начал готовиться к матчу со сборной Англии.

Как сообщалось, сборная Украины обыграла национальную команду Швеции в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в четвертьфинал турнира. Основное время встречи на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго завершился со счетом 1: 1. В овертайме победу нашей команде принес Артем Довбик.

Сборная уже в субботу, 3 июля, сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020. Начало футбольного матча в 22:00.

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