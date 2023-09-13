"Сделаем выводы, никто не сдается": Ярмоленко прокомментировал поражение сборной Украины от Италии

Капитан "сине-желтых" отметил необходимость в будущих матчах избегать ошибок, которые были в игре с итальянцами.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о поражении от команды Италии в поединке 6-го тура отбора на Евро-2024.

В матче в Милане наша сборная проиграла со счетом 1:2 . На дубль Давиде Фраттези украинцы сумели ответить только голом Ярмоленко.

33-летний вингер киевского "Динамо" заявил, что "сине-желтые" должны разобрать поражение от "Скуадры Адзурры" и сделать выводы, чтобы в следующих матчах избежать подобных ошибок.

Также он подчеркнул, что никто в команде не собирается сдаваться, ведь борьба за выход на чемпионат Европы продолжается.

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"Был трудный матч, на фоне того, что мы играли через два дня на третий после встречи с Англией, трудно противостоять такому сопернику, как Италия. Где-то повлияла усталость.

Результат по игре. В футболе бывают победы и поражения, самое главное – двигаться дальше и делать выводы. У нас ничего не закончилось – начинается самое интересное. Сделаем выводы, разберем эту игру уже на следующем сборе. Будем работать и двигаться дальше.

Никто не сдается. Конечно, поединок мог сложиться по-разному, но результат на табло. Нужно смириться с этим и в будущих матчах не допускать ошибок, которые были в игре с Италией", – цитирует Ярмоленко официальный сайт УАФ.

Сборная Украины в отборе на Евро-2024: турнирное положение и когда следующие матчи

По итогам шести туров сборная Украины (7 очков) опустилась на третье место в группе С. Лидирует Англия (13 баллов), на вторую позицию поднялась Италия (7). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0).

Нашей команде осталось сыграть три матча в квалификации на Евро-2024: Украина – Северная Македония (14 октября), Мальта – Украина (17 октября) и Украина – Италия (20 ноября).

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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