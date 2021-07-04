"Сделал ошибку": Шевченко разнесли за сорванный дебют двух украинцев на Евро-2020

Эпизод в конце встречи вызвал критику в адрес тренера "сине-желтых".

Бывший футболист киевского "Динамо" Олег Саленко раскритиковал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко после разгромного поражения от Англии (0:4) в 1/4 финала Евро-2020.

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Рекордсмен чемпионатов мира по количеству забитых голов в одном матче (5 мячей в ворота сборной Камеруна на ЧМ-1994) заявил, что Шевченко ошибся, когда в компенсированное время решил сделать тройную замену.

Отметим, что главный арбитр Феликс Брых ничего не добавил ко второму тайму. Поэтому Александр Тымчик, Артем Довбик и Георгий Судаков, которые уже стояли у бровки, так и не вышли на поле. Таким образом, Тымчик и Судаков остались без дебюта на Евро.

"Шевченко совершил ошибку, когда хотел выпустить Довбика, Судакова и Тымчика на 90-й минуте, но матч закончился. Выпусти их за 10 минут до конца встречи, чтобы они отличились. Понятно же, что вылетаем", - цитирует Саленко Tribuna.com.

Кроме того, экс-игрок сборных Украины и России заявил, что в сокрушительном поражении Украины от Англии нет ничего удивительного.

"Ничего удивительного не произошло. Загадка, почему у нас выпали два ведущих игрока перед матчем - Степаненко и Малиновский. Также травмировался Кривцов, и получилось, что середина поля исчезла. Скоростей не было ни с одной, ни с другой стороны. Все голы англичане забили спокойно, а наше нападение в этот раз не сыграло - 2 более-менее удара за всю встречу.

Евро для нас прошло так: тайм играем - тайм отдыхаем, или один матч отдыхаем, а во втором выстрелили. Хорошо хоть так сыграли. В последние минут 20 англичане остановились, выпустили своих свежих, молодых игроков, но и они не особо старались бегать. А у наших уже не было сил. Многие мои знакомые перестали смотреть матч после 0:3. Сборной Украины нужны нападающие.

Есть разочарование. Если бы Англия или Италия попались нам раньше, то мы бы и вылетели раньше", - сказал Саленко.

Эпизод с неудачной попыткой сделать тройную замену в конце поединка также прокомментировал бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко.

"Конечно же, после 50-й минуты, после 0:3 - нужно было выпускать Довбика, Тымчика и Судакова. Пропустили бы еще 3 мяча - не страшно. Ребята получили бы колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комична попытка замены на 89-й минуте", - написал Левченко в Twitter.

Откровенно говоря, конечно же, после 50 минуты, после 0: 3 нужно было выпускать Довбика, Тымчика, Судакова. И если бы мы пропустили еще 3 мяча не страшно. А так ребята бы получили колоссальный опыт и веру в то, что они важны для сборной. Комично попытка замены на 89 минуте♂️ — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) July 4, 2021

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

Как писал ТСН Проспорт, сборная Украины в матче с Англией установила новый актирекорд чемпионатов Европы.

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020

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