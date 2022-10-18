Сделал свою команду лидером: украинский футболист во второй раз в сезоне забил в чемпионате Франции

Украинский полузащитник "Бордо" Даниил Игнатенко отметился голом в матче 12-го тура второго по силе французского дивизиона, в котором его команда на выезде встречалась с "Бастией".

На 83-й минуте поединка, когда счет на табло еще не был открыт, 25-летний хавбек сборной Украины выиграл второй этаж и головой направил мяч в ворота соперника. Видео гола Игнатенко доступно по ссылке.

Отметим, что забитый мяч украинца не стал победным. На четвертой компенсированной минуте Кевин ван ден Керкхоф спас хозяев от поражения. Матч завершился вничью - 1:1.

Впрочем, даже ничья позволила "Бордо" единолично возглавить турнирную таблицу с 24 очками, опередив на один балл сразу трех ближайших преследователей.

Для Игнатенко забитый гол стал уже второй в текущем сезоне, а также на его счету один ассист. Всего Даниил принял участие в 11 матчах "Бордо" в нынешней кампании.

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