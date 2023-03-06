Сделали "Барселоне" подарок: "Реал" во второй раз подряд споткнулся в чемпионате Испании (видео)

"Сливочные" отстали от "сине-гранатовых" уже на девять очков.

Мадридский "Реал" на выезде сыграл вничью с "Бетисом" в матче 24-го тура испанской Ла Лиги – 0:0 .

В начале поединка подопечные Карло Анчелотти отправили мяч в сетку ворот соперника, но гол Карима Бензема был отменен после просмотра видеоповтора (VAR) из-за игры рукой.

В целом "Королевский клуб" больше атаковал, но забить хотя бы раз мадридцы так и не смогли.

Украинский вратарь "бланкос" Андрей Лунин не попал в заявку на этот матч из-за гастроэнтерита.

Таким образом, "Реал" потерял очки во втором матче Примеры подряд. Ранее "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу" сыграли вничью с "Атлетико".

Обзор матча

"Реал" (53 очка) продолжает занимать второе место в Ла Лиге, отставание мадридцев от лидера чемпионата – "Барселоны" – составляет уже 9 баллов. "Бетис" (41 пункт) идет на пятой позиции.

В следующем туре "сливочные" 11 марта будут принимать "Эспаньол", а "Бетис" на следующий день приедет в гости к "Вильярреалу". Кроме того, 9 марта "зелено-белые" в Англии проведут первый матч 1/8 финала Лиги Европы с "Манчестер Юнайтед".

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