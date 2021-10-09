"Сделай свое дело в матче-реванше": Фьюри расхвалил Усика за его победу над Джошуа

"Сделай свое дело в матче-реванше": Фьюри расхвалил Усика за его победу над Джошуа

Сам британец вскоре встретится с Деонтеем Уайлдером.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри похвалил украинца Александра Усика за его победу над британцем Энтони Джошуа.

УСИК — ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)

33-летний британец передал привет Саше и отметил, что он получил истинное наслаждение от этого поединка.

"Привет, Александр! Очень-очень хороший бой, отличный боксер. Я действительно получил удовольствие от твоего боя с Джошуа. Успехов тебе, пусть тебя благословит Бог. Сделай свою работу в матче-реванше", — сказал Фьюри.

Усик победил Джошуа единогласным судейским решением — 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе;

и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе; Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой категории. Ранее он собрал все четыре престижных пояса в крузервейте. Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.

Добавим, что свой следующий бой Фьюри проведет против американца Деонтея Уайлдера. Их дуэль состоится 9 октября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. В Украине это будет уже утро 10 октября. Ориентировочное время начала поединка — не ранее 05:00 по киевскому времени.

На кону в бою между Фьюри и Уайлдером будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе, которым владеет Фьюри.

Сначала бой Фьюри и Уайлдера был запланирован на 24 июля, но вспышка коронавируса в лагере "Цыганского Короля" заставила организаторов подвинуть дату грандиозной битвы ;

; Это будет уже третий бой между Фьюри и Уайлдером. Первый бой между Тайсоном и Деонтеем состоялся 1 декабря 2018 и завершился вничью, а во втором в феврале 2020 Фьюри нокаутировал американца ;

; В активе 33-летнего Фьюри 31 поединок на профессиональном ринге 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья.

Ранее Фьюри прокомментировал победу Усика над Джошуа. Тайсон признался, что расстроился из-за исход боя, но сейчас его волнует только одно — собственный поединок с Деонтеем Уайлдером.

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