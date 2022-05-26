Сделка закрыта: "Челси" больше не принадлежит путинскому олигарху

Российский бизнесмен Роман Абрамович закрыл сделку о продаже английского футбольного клуба "Челси".

После того, как соглашение официально одобрило правительство Великобритании, АПЛ и правительство Португалии, гражданином которой является уже бывший владелец "синих" Роман Абрамович – препятствий для оформления продажи не осталось.

Теперь футбольный клуб принадлежит американскому консорциуму во главе с Тоддом Боли.

Об этом говорится в отчете о разделе акций от 26 мая Регистрационной палаты Великобритании.

Следует отметить, что российский олигарх договорился о продаже футбольного клуба еще в начале мая. Сумма сделки составляет 4,25 млрд фунтов стерлингов, а это более 5 млрд долларов. Абрамович стал владельцем "Челси" еще в 2003 году.

Так, из общей суммы инвестиций 2,5 млрд фунтов стерлингов будет направлено на покупку акций клуба, эти доходы будут переведены на замороженный банковский счет в Великобритании с намерением пожертвовать 100% на благотворительные цели.

Новые владельцы вложат 1,75 млрд фунтов стерлингов в дополнительные инвестиции на благо клуба. Сюда входят инвестиции в стадион, академию, женскую команду и финансирование фонда "Челси".

Напомним, что президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин сделал заявление об участии команд, представляющих страну-агрессора.

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