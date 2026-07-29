Сдержал обещание: футболист сборной Испании набил особое тату после триумфа на ЧМ-2026

Марк Кукурелья / © Associated Press

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Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку с изображением главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте после победы на чемпионате мира-2026 по футболу.

Ранее 28-летний футболист пообещал, что сделает татуировку с лицом главного тренера "Фурии Роха" в случае триумфа своей команды на Мундиале.

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В финале испанцы в экстра-таймах одолели Аргентину (1:0), после чего Кукурелья сдержал обещание. На уровне локтя он набил тату с портретом де ла Фуэнте, который рукой держит выигранный трофей.

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"Обещание сдержано", — сообщил защитник в соцсетях и добавил фото со сделанной татуировкой.

На ЧМ-2026 Марк сыграл 8 матчей за сборную Испании, отличившись тремя ассистами.

В следующем сезоне Кукурелья будет выступать за мадридский "Реал". Во время ЧМ-2026 он перешел в испанский гранд из лондонского "Челси". Стоимость трансфера составила 55 миллионов евро + 5 миллионов евро бонусами.

Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 2010 году — тогда "Фурия Роха" в финале в экстра-таймах одолела Нидерланды (1:0).

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Ранее сообщалось, что сборная Испании установила исторический рекорд по самой длинной беспроигрышной серии.

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