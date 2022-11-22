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Сдержал обещание: звезда сборной Англии посвятил гол на ЧМ-2022 больному мальчику – трогательное видео

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сдержал обещание: звезда сборной Англии посвятил гол на ЧМ-2022 больному мальчику – трогательное видео

Фото: Associated Press

Джек Грилиш отпраздновал забитый мяч так, как перед турниром его попросил маленький фанат.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш отметился трогательным поступком в матче первого тура чемпионата мира-2022 против Ирана.

Грилиш вышел на поле во втором тайме, а на последней минуте основного времени забил гол. Отпраздновать взятие ворот 27-летний англичанин решил довольно необычным образом. Футболист исполнил причудливый танец, разведя руки в разные стороны.

Как оказалось, такое празднование было посвящено 11-летнему мальчику Финли, с которым Джек встречался в начале ноября. У мальчика диагностирован ДЦП (детский церебральный паралич).

Именно Финли тогда попросил Грилиша отпраздновать его следующий гол специальным танцем. Звездный футболист сдержал свое слово и передал парню приветствие после забитого мяча в Катаре.

Матч Англия – Иран завершился сокрушительной победой команды Гарета Саутгейта со счетом 6:2.

  • В другом матче группы В сборные США и Уэльса разошлась ничьей (1:1).
  • Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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Дата публикации
Просмотры
556
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