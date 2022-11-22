Сдержал обещание: звезда сборной Англии посвятил гол на ЧМ-2022 больному мальчику – трогательное видео

Джек Грилиш отпраздновал забитый мяч так, как перед турниром его попросил маленький фанат.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Англии Джек Грилиш отметился трогательным поступком в матче первого тура чемпионата мира-2022 против Ирана.

Грилиш вышел на поле во втором тайме, а на последней минуте основного времени забил гол. Отпраздновать взятие ворот 27-летний англичанин решил довольно необычным образом. Футболист исполнил причудливый танец, разведя руки в разные стороны.

He did it!! He did the celebration @JackGrealish what a man pic.twitter.com/GsjEmZfYjx — Tanya (@xTanyax1878) November 21, 2022

Как оказалось, такое празднование было посвящено 11-летнему мальчику Финли, с которым Джек встречался в начале ноября. У мальчика диагностирован ДЦП (детский церебральный паралич).

Именно Финли тогда попросил Грилиша отпраздновать его следующий гол специальным танцем. Звездный футболист сдержал свое слово и передал парню приветствие после забитого мяча в Катаре.

Матч Англия – Иран завершился сокрушительной победой команды Гарета Саутгейта со счетом 6:2 .

В другом матче группы В сборные США и Уэльса разошлась ничьей (1:1).

(1:1). Во втором туре 25 ноября Англия будет противостоять США, а валлийцы сыграют с иранцами. В плей-офф выйдут две лучшие команды каждой группы.

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