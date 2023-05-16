Седьмая победа подряд: "Ливерпуль" разгромом вплотную приблизился к зоне Лиги чемпионов (видео)

"Мерсисайдцы" на выезде не оставили шансов "Лестеру".

"Ливерпуль" одержал разгромную выездную победу над "Лестером" в заключительном матче 36-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 0:3 .

В первом тайме дублем в составе "красных" отличился Кертис Джонс. А после перерыва до разгрома дело довел Трент Александер-Арнольд.

Отметим, что сразу три результативные передачи занес в свой актив Мохаммед Салах.

Таким образом, команда Юргена Клоппа выиграла седьмой матч подряд в АПЛ.

Обзор матча

Ливерпуль (65 очков) занимает пятое место в таблице АПЛ. От зоны Лиги чемпионов мерсисайдский клуб отстает всего на один балл. Правда, "Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед", идущие на третьей и четвертой позициях соответственно, имеют по одной игре в запасе.

"Лестер" (30 пунктов) находится в зоне вылета, на предпоследней строчке АПЛ. Отставание "лис" от спасительной 17-й позиции составляет два очка за два тура до конца чемпионата.

В следующем туре "Ливерпуль" 20 мая примет "Астон Виллу". Двумя днями позже "Лестер" на выезде сыграет с "Ньюкаслом".

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