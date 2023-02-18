Седьмая победа подряд: "Наполи" продолжил свое доминирование на вершине Серии А (видео)

Неаполитанцы сделали очередной шаг на пути к чемпионству.

"Наполи" на выезде обыграл "Сассуоло" в стартовом матче 23-го тура итальянской Серии А – 0:2 .

Оба гола подопечные Лучано Спаллетти забили еще в первом тайме. На 12-й минуте счет открыл Хвича Кварацхелия – грузинский хавбек мастерски протянул мяч к линии штрафной и отправил его в левый нижний угол.

А на 33-й минуте Виктор Осимхен удвоил преимущество "партенопейцев" – нигерийский форвард точно пробил с острого угла, воспользовавшись грубой ошибкой голкипера хозяев Андреа Консильи.

Перед перерывом "черно-зеленые" могли сократить отставание, но гол Армана Лорьенте был отменен из-за офсайда.

В компенсированное ко второму тайма время неаполитанцы имели возможность довести дело до разгрома, однако мяч Джованни Симеоне не засчитали из-за положения вне игры.

Обзор матча

Для команды Спаллетти это седьмая подряд победа в Серии А. В последний раз в рамках национального чемпионата "партенопейцы" теряли очки в начале января, когда минимально проиграли "Интеру".

"Наполи" (62 очка) укрепил свое лидерство в турнирной таблице, оторвавшись от ближайшего преследователя – "Интера" – уже на 18 баллов. "Сассуоло" (24 пункта) занимает 15-е место.

В следующем туре неаполитанцы 25 февраля на выезде сыграют с "Эмполи". В тот же день "Сассуоло" приедет в гости к "Лечче". Перед этим "Наполи" 21 февраля в Германии проведет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Айнтрахтом".

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