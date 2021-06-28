Седьмая травма за сезон: один из фаворитов Евро-2020 потерял своего лидера

Капитан бельгийцев Эден Азар может пропустить оставшиеся матчи континентального первенства.

Бельгийский полузащитник "Реала" Эден Азар получил повреждение в матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Португалии.

30-летний капитан команды Роберто Мартинеса не смог продолжить поединок и был заменен за три минуты до конца основного времени. Его участие в следующих играх континентального первенства теперь под вопросом.

"Я травмировался. Почувствовал что-то в задней поверхности бедра. Думаю, у меня что-то есть, посмотрим. Мы хорошо проанализируем эту травму, а потом посмотрим, насколько все серьезно. Как капитан, я останусь с командой, потому что мне предстоит сыграть важную роль" - сказал Азар после игры с португальцами.

Как сообщает издание Marca, это уже седьмая травма бельгийца в сезоне-2020/21. Шесть из них были мышечными. В пяти случаях из семи Азар травмировал правую ногу.

Бельгия минимально одолела Португалию (1:0). Победным стал красавец-гол Торгана Азара с дальней дистанции на 42-й минуте.

(1:0). Победным стал красавец-гол Торгана Азара с дальней дистанции на 42-й минуте. В четвертьфинале бельгийцы сыграют с Италией. Матч состоится 2 июля (22:00) в Мюнхене.

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