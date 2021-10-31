"Сегодня возносят, а завтра мешают с дерьмом": Роналду - о хейтерах после своего очередного рекорда

"Сегодня возносят, а завтра мешают с дерьмом": Роналду - о хейтерах после своего очередного рекорда

Португалец дал интересный комментарий после сокрушительной победы над "шпорами".

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду достиг очередного рекорда в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против "Тоттенхэма", который его команда разгромно выиграла - 3:0.

Во встрече со "шпорами" Роналду забил гол и сделал результативную передачу. На момент поединка Криштиану исполнилось 36 лет и 267 дней. Он станет самым возрастным футболистом за последние 7 лет, который оформил гол+пас в матче АПЛ.

Португалец повторил достижение бывшего нападающего "синих" ивуарийца Дидье Дрогба, который в декабре 2014 года забил и отдал голевую передачу за "Челси" в матче с "Тоттенхэмом", когда ему также было 36 лет и 267 дней.

На 36 годах и 267 днях спустя, Man Ud's Cristiano Ronaldo является последний игрок к ходу игры и участвует в победном League game since Didier Drogba в Декабрь 2014 – который был также в 36y 267d и также d. Spooky. — OptaJoe (@OptaJoe) Октябрь 30, 2021

После победы над "шпорами" Роналду в эфире Sky Sports поразмышлял о критике и хейтерах, с которой футболистам часто приходится сталкиваться на протяжении карьеры.

"Критика есть всегда. Меня это не беспокоит. Я играю в футбол 18 лет, поэтому знаю: сегодня люди возносят, а завтра мешают с дерьмом. Я понимаю это, и мы должны с этим справляться. Но всегда лучше, когда люди хвалят тебя, когда довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой мы проходим через плохие моменты. Мы должны меняться, что и сделали сегодня" - цитирует Роналду официальный сайт МЮ.

Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом этого года. Ранее он выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год, именно тогда Криштиану и сделал себе имя в мировом футболе.

В нынешнем сезоне Роналду сыграл 10 поединков ща МЮ во всех турнирах, забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.

"Манчестер Юнайтед" (17 баллов) занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре АПЛ "манкунианцы" 6 ноября примут "Манчестер Сити", а перед этим 2 ноября в Бергамо сыграют с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

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